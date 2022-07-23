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Улицу Пушкина в закарпатском городе назвали именем чешского деятеля, объявившего победу большевиков в России «квинтэссенцией русской необразованности»

Улицу Пушкина в закарпатском городе назвали именем чешского деятеля, объявившего победу большевиков в России «квинтэссенцией русской необразованности»

На Украину продолжает накатывать волна переименований всего и вся. После сноса памятников, обелисков и монументов в честь героев-освободителей Украины от нацистской оккупации, принялись вносить изменения в географические и топографические карты.

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