Ирина Болгар опубликовала серию архивных фотографий с Павлом Дуровым

И сообщила, что они стали парой в 2013 году Девушка по имени Ирина Болгар, ставшая известной всему миру как мать троих детей Павла Дурова, выложила на своей странице в соцсети несколько совместных фотографий с основателем Телеграма.
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