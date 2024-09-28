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Петербургский дневник

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Ирина Болгар опубликовала серию архивных фотографий с Павлом Дуровым

Ирина Болгар опубликовала серию архивных фотографий с Павлом Дуровым

И сообщила, что они стали парой в 2013 году Девушка по имени Ирина Болгар, ставшая известной всему миру как мать троих детей Павла Дурова, выложила на своей странице в соцсети несколько совместных фотографий с основателем Телеграма.

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