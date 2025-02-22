ГИБДД проводит в Рязани массовые рейды

Инспекторы ДПС применяют метод «массовой проверки», который позволяет за короткий промежуток времени проверить максимальное количество водителей на определённом участке дорогиСегодня сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят комплексные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, в рамках акции «Нетрезвый водитель».