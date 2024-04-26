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Позитив для оптимистов

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Как Википедия стала Воукпедией

Как Википедия стала Воукпедией

Spiked: пожертвования для Википедии идут на финансирование западных НПО © РИА Новости Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Самая популярная онлайн-энциклопедия стала инструментом для пропаганды "социальной справедливости", пишет Spiked.

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