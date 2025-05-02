Татьяна Монтян: В Германии усиливают давление на оппозицию

Почему Федеральное ведомство Германии по охране Конституции рассматривает партию «Альтернатива для Германии» как угрозу демократии? Что значит высокая поддержка «Альтернативы для Германии» на фоне возможного запрета её деятельности? Как в Европе реагируют на подъем правых евроскептических партий? Федеральное ведомство Германии по охране конституции признало партию «Альтернатива для Германии» экстремистской и «угрожающей демократии».