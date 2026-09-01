Браки, юбилеи и имена: в ЗАГСе Тверской области подвели итоги семи месяцев 2026 года

Итоги семи месяцев 2026 года: свадьбы, юбилеи и популярные имена в Тверской области. В Главном управлении ЗАГСа Тверской области подвели итоги работы за первые семь месяцев 2026 года.
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