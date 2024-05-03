НТИ: в России создали комплекс для мониторинга здоровья животных на дому

В пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ) заявили, что диагностический комплекс для мониторинга здоровья животных на дому создали в России - это шлейка с датчиками для питомца и два приложения.
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