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Говорит Европа ⚡

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Евгений Мураев: Власть призывает воевать до конца, а сама сидит на чемоданах

Евгений Мураев: Власть призывает воевать до конца, а сама сидит на чемоданах

Как внешнее управление влияет на суверенитет Украины? Каковы перспективы демократических выборов в условиях военного положения? Как украинское общество реагирует на потерю территорий и населения? И что ждет Украину после возможного завершения конфликта? Евгений Мураев – украинский оппозиционный политик – ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.

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