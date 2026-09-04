Евгений Мураев: Власть призывает воевать до конца, а сама сидит на чемоданах

Как внешнее управление влияет на суверенитет Украины? Каковы перспективы демократических выборов в условиях военного положения? Как украинское общество реагирует на потерю территорий и населения? И что ждет Украину после возможного завершения конфликта? Евгений Мураев – украинский оппозиционный политик – ответил на вопросы зрителей, читателей и журналиста Александра Шелеста.