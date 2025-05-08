Астраханская область вызвалась построить детсад – «подарок азербайджанским детям Карабаха».
Астрахань дарит детсад азербайджанским детям – астраханские обойдутся, на территории области губернатор таких новостроек не планирует
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Бабин
Да уж -Алиев подляну за подляной делает России-а Россия вбухивает деньги туда А может губернатора Астрахани азербайджанцы выбирали.
Ответить
1 час.
Николай Тимофеев
Тимофеев Николай Если кто не понял то Россией управляют национальные Диаспоры, азербайджанская самая мощная. Они есть во власти, в бизнесе, в полиции, прокуратуре, они везде к примеру наши русские воюют а вот питание им поставляет азербайджанский миллиардер Год Нисанов, а это очень большие деньги для наших русских там места не нашлось. Это чтобы вы понимали какую власть имеет азербайджанская Диаспора. Поэтому тут без них не обошлось они или надавили или проплатили на губернатора Астрахани но по любому тут надо бы прокуратуре разобраться тут изменой попахивает.
Ответить
49 мин.
Виктор Галкин
Все правильно, все прошлым. А нам иух))
Ответить
13 мин.
Свежие комментарии