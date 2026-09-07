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Умные часы Honor Watch 6 Pro получили мониторинг остановки сердца, уровня сахара и артериального давления

Умные часы Honor Watch 6 Pro получили мониторинг остановки сердца, уровня сахара и артериального давления

Новинка получила яркий OLED-экран, а также необычную систему распознавания взгляда Honor открыла предварительные заказы на Watch 6 Pro сразу по всем каналам продаж.

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