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Крикунов о «России 25»: «Сборная по-прежнему интересна публике. Это было понятно и в предыдущие два года. ФХР правильно сделала, что возит команду по регионам»

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (4:0) в Омске. «Ажиотаж в Омске показывает, что сборная по-прежнему интересна публике, впрочем это было понятно и в предыдущие два года.

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