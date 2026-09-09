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Царьград

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Киев вымирает: Украинцы потеряли надежду на мир?

Киев вымирает: Украинцы потеряли надежду на мир?

Украинцы окончательно теряют надежду на мир с Россией. Столица страны вымирает: население уезжает в сёла и деревни, ожидая ещё более серьёзных ударов.

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