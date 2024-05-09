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Писатель Беседин: Евровидение транслирует половые извращения и сатанизм

Писатель Беседин: Евровидение транслирует половые извращения и сатанизм

В шведском городе Мальме 9 мая пройдет второй полуфинал Евровидения. За выход в финал международного песенного конкурса поборются 16 стран, туда уже попали Украина, Хорватия, Финляндия, Словения, Ирландия, Литва, Люксембург, Кипр, Португалия и Сербия.

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