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Газета.ру

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На Алтае грузовик выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом

На Алтае грузовик выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом

На переезде в Алтайском крае грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом с вагоном-дефектоскопом (диагностический вагон для контроля железнодорожных рельсов под нагрузкой и поиска скрытых дефектов), сообщает в канале в «Максе» Западно-Сибирская железная дорога.

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