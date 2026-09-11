На Алтае грузовик выехал на ж/д переезд и столкнулся с поездом

На переезде в Алтайском крае грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом с вагоном-дефектоскопом (диагностический вагон для контроля железнодорожных рельсов под нагрузкой и поиска скрытых дефектов), сообщает в канале в «Максе» Западно-Сибирская железная дорога.