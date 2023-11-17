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«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд и 11 из последних 12. Клуб идет последним на Востоке

«Коламбус» проиграл 7 матчей подряд и 11 из последних 12. Клуб идет последним на Востоке

Сегодня «Блю Джекетс» уступили «Аризоне» (2:3).  Команда под руководством Паскаля Венсана занимает последнее место в таблице Восточной конференции с 12 очками в 17 играх.

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