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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Еремеев о «Локомотиве»: «Академия работает как надо – сколько футболистов играет в РПЛ, многие игроки сборной России прошли через клуб»

Полузащитник «Локомотива» Илья Еремеев похвалил работу клубной академии. Железнодорожники выпустили 11 россиян в стартовом составе на матч 9-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Крыльев Советов » (1:1).

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