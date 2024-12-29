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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Виктор Вембаньяма лидирует по препятствию реализации бросков из-под кольца (46,9%)

Его оппоненты попадают только 46,9% попыток рядом со щитом. Топ-9 (минимум 150 эпизодов в защите): Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 46,9%); Брук Лопес («Милуоки», 51); Джарретт Аллен («Кливленд», 51,8); Уокер Кесслер («Юта», 53,5); Дэниэл Гэффорд («Даллас», 53,5); Руди Гобер («Миннесота», 54,7); Ивица Зубац («Клипперс», 55); Майлз Тернер («Индиана», 55,8); Эван Мобли («Кливленд», 57).

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