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Уважаемые жители города Алушты!

Уважаемые жители города Алушты!

Уважаемые жители города Алушты!Обращаем ваше внимание, что в соответствии с постановлением Администрации города Алушты от 18 октября 2024 года № 2900 «О начале отопительного периода 2024-2025 годов в муниципальном образовании городской округ Алушта» с 18 октября запущено отопление в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения, а с.

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