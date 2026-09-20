Общественники Москвы организуют встречи в госпиталях для раненых бойцов СВО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общественники и волонтеры Москвы готовят культурную программу для раненых участников специальной военной операции в пяти столичных госпиталях, сообщила ТАСС зампредседателя Общественной палаты города Москвы, председатель Экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Арина Шарапова.
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