НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Общественники Москвы организуют встречи в госпиталях для раненых бойцов СВО

Общественники Москвы организуют встречи в госпиталях для раненых бойцов СВО

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общественники и волонтеры Москвы готовят культурную программу для раненых участников специальной военной операции в пяти столичных госпиталях, сообщила ТАСС зампредседателя Общественной палаты города Москвы, председатель Экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Арина Шарапова.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым