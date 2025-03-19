Франция в январе стала главным торговым партнером России в Евросоюзе

Страна увеличила объемы импорта до 507 млн евро Согласно данным Евростата, в январе текущего года Франция увеличила импорт из России до 507 миллионов евро, что является максимальным показателем с конца 2022 года.
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