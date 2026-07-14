Россия и США разработали программу завершения полета МКС в конце 2030 года

Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета Международной космической станции в конце 2030 года, сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова по итогам его встречи с главой NASA Джаредом Айзекманом, передает «Интерфакс».
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