Кемеровостат: больше 60% жителей Кузбасса страдают от ожирения

По данным Кемеровостата, около 63% кемеровчан старше 19 лет имеют проблемы с лишним весом.63,4% жителей Кузбасса старше 19 лет страдают от ожирения, сообщил Кемеровостат на основании выборочного наблюдения за рационом питания.