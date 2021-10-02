Новая глава британского кризиса. На этот раз агропромышленная

Из-за последствий Brexit и пандемии, а также миграционного кризиса в Великобритании ощущается острая нехватка персонала не только в сфере перевозок, но и в агропроме: на фермах просто некому работатьС мясниками в Великобритании — напряженка.
Из-за последствий Brexit и пандемии, а также миграционного кризиса в Великобритании ощущается острая нехватка персонала не только в сфере перевозок, но и в агропроме: на фермах просто некому работатьС мясниками в Великобритании — напряженка.
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