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Новая глава британского кризиса. На этот раз агропромышленная

Новая глава британского кризиса. На этот раз агропромышленная

Из-за последствий Brexit и пандемии, а также миграционного кризиса в Великобритании ощущается острая нехватка персонала не только в сфере перевозок, но и в агропроме: на фермах просто некому работатьС мясниками в Великобритании — напряженка.

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