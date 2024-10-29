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Полетаев допустил наведение БПЛА ВСУ на РФ через коммерческие спутники

Полетаев допустил наведение БПЛА ВСУ на РФ через коммерческие спутники

Рассуждая об атаке боевого БПЛА Вооружённых сил киевского режима на территорию Чеченской Республики, военный эксперт Сергей Полетаев предположил, что боевики Киева поражают цели на столь большом удалении при использовании запущенных Организацией Североатлантического Договора и крупным бизнесом спутников.

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