Рассуждая об атаке боевого БПЛА Вооружённых сил киевского режима на территорию Чеченской Республики, военный эксперт Сергей Полетаев предположил, что боевики Киева поражают цели на столь большом удалении при использовании запущенных Организацией Североатлантического Договора и крупным бизнесом спутников.