Рассуждая об атаке боевого БПЛА Вооружённых сил киевского режима на территорию Чеченской Республики, военный эксперт Сергей Полетаев предположил, что боевики Киева поражают цели на столь большом удалении при использовании запущенных Организацией Североатлантического Договора и крупным бизнесом спутников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии