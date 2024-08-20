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ПВО сбила два украинских дрона над Крымом

ПВО сбила два украинских дрона над Крымом

Киевский режим пытался атаковать Республику Крым с помощью беспилотников самолетного типа. Средства ПВО помешали довести террористическую атаку до конца.

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