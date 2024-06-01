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Царьград

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Полезут в воду только смельчаки. Москвичей призвали не купаться в водоёмах в ближайшие дни

Полезут в воду только смельчаки. Москвичей призвали не купаться в водоёмах в ближайшие дни

Несмотря на аномальную жару, купаться пока всё же не стоит.Май выдался настолько жарким, что подобная погода не всегда бывает и в июле.

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