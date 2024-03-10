Песочное печенье с семечками и орешками

Люблю это печенье! Я бы назвала его «Импровизация», ведь каждый может сотворить свой вкус, добавив другие орешки или семечки, чуть больше или чуть меньше, и при этом печенье не потеряет своей вкусности, а заиграет новыми красками.
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