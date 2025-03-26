Парламент Армении одобрил начало вступления страны в ЕС

Ранее документ одобрил кабмин страны.фото: t.me/parliament_armeniaПарламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз».
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