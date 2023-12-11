360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Не верю ,что Россия обеднела талантами. Почему надо возвращаться,недоброжелатей на ТВ.Первый канал: Бад...
  • Алина Белова
    А "ГЕРАНЬ"  не  справится  с этим институтом, занимающимся  химикатами, полученными  из  США  для провокации ?    Сра...МО: Украина начал...
  • Иванов
    Опять блондинка перепутала педали.Автомобиль свалил...

Опрос «Зарплаты.ру»: 66% россиян меняют работу не чаще раза в 5–10 лет

Опрос «Зарплаты.ру»: 66% россиян меняют работу не чаще раза в 5–10 лет

Большинство россиян готовы сменить работу из-за конфликтов с руководством. При этом около 66% работников делают это не чаще чем раз в 5–10 лет, сообщила «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса «Зарплаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх