Опрос «Зарплаты.ру»: 66% россиян меняют работу не чаще раза в 5–10 лет

Большинство россиян готовы сменить работу из-за конфликтов с руководством. При этом около 66% работников делают это не чаще чем раз в 5–10 лет, сообщила «Москва 24» со ссылкой на результаты опроса «Зарплаты.
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