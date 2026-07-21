ЕС высказал Зеленскому свое "фи". Они не простят ему отставку Федорова

Тендеры, спонсоры из ЕС и линия фронта: что привело к отставке "министра дронов". ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Не нужно обладать какими-то особыми аналитическими способностями или знаниями, чтобы понять, что среди основных причин отставки уже бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова были вопросы "бизнеса".
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