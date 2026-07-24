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SPLETNIK

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Лиззо снялась в купальнике для Sports Illustrated

Лиззо снялась в купальнике для Sports Illustrated

Рэперша и "икона бодипозитива" Лиззо, которая недавно похудела на 45 килограммов на "Оземпике", снялась для Sports Illustrated Swimsuit.

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