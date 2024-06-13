В «Павловске» начали реставрировать павильоны

На это выделили более шести миллиардов рублей В музее-заповеднике «Павловск» начались реставрационные работы на нескольких парковых объектах в преддверии его 250-летия, в частности – в павильонах «Трёх граций», «Руина» и «Старое Шале», сообщила журналистам директор Вера Дементьева.