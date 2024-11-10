Нетаньяху в очередной раз идет на обострение

В день проведения президентских выборов в США, не дожидаясь объявления предварительных результатов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта, имевшего тесные связи с действующей администрацией США.
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