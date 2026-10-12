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За рулем

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Берем Дастер по низу рынка — стоит ли связываться?

Берем Дастер по низу рынка — стоит ли связываться?

Если бюджет на покупку подержанной иномарки не превышает полмиллиона рублей, можно присмотреться к приподнятому хэтчбеку Renault Sandero Stepway или универсалу Opel Astra H с пакетом для российских дорог.

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