Опубликованы первые кадры из нового телесериала «Прогулки с динозаврами»

Кадр из нового научно-популярного сериала «Прогулки с динозаврами» / © BBC В каждом эпизоде новых «Прогулок с динозаврами» зрители увидят драматическую историю отдельного существа, остатки которого нашли современные археологи.
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