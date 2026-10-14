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Шварц про 2:1 с «Ахматом»: «Горд «Динамо», второй гол не тактический, а за счет характера, воли. Мы верили до конца, что можем забрать матч»

Сандро Шварц прокомментировал победу над « Ахматом » (2:1) в FONBET Кубке России. – Была отличная эмоциональная игра.

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