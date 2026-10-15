Мечтаете о видовой квартире в высотке или даже о жизни в небоскребе где-нибудь в Москва-сити? Сначала почитайте, как это может сказаться на вашем самочувствии.
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