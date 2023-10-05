Представлен внедорожник Honda Passport 2024

Компания Honda представила среднеразмерный внедорожник Honda Passport 2024 модельного года, уделив наибольшее внимание внедорожной версии Trailsport, которая теперь представляет собой нечто большее, чем просто косметический пакет.
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