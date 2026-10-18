Ирина Гринева сегодня играет в Театре имени Гоголя, растит дочь Василису и пишет добрые сказки. За этим спокойным списком — брак с Андреем Звягинцевым, который она позже назвала «войной», неделя в монастыре и союз с фигуристом Максимом Шабалиным, который младше её на девять лет.