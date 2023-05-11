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Губернатор Курской области Старовойт заявил о пяти прилетах по электроподстанции в Теткино

Губернатор Курской области Старовойт заявил о пяти прилетах по электроподстанции в Теткино

Вооруженные силы Украины утром 11 мая обстреляли приграничный поселок Теткино Курской области. На местной электроподстанции зафиксировали пять прилетов, произошел сбой в подаче света, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

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