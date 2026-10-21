ОРЕНБУРГ, 21 октября, ФедералПресс. В Оренбургской области вступили в силу поправки в региональное законодательство, устанавливающие административную ответственность за нарушение правил размещения и использования средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и гироскутеры.