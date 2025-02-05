Овечкин забросил 878-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 16 голов

Хоккеист забил в ворота «Флориды Пантерз» Российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 16 голов.