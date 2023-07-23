Эксперт Bloomberg: решение Банка России повысить ставку поддержит слабеющий рубль

Июльское повышение — не последнее. Но ключевая ставка вряд ли поднимется выше 10% годовых.Cмелый шаг Банка России по повышению ключевой ставки на 100 базисных пунктов, вероятно, поддержит слабеющую российскую валюту и снизит рост кредитования.