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Эксперт Bloomberg: решение Банка России повысить ставку поддержит слабеющий рубль

Эксперт Bloomberg: решение Банка России повысить ставку поддержит слабеющий рубль

Июльское повышение — не последнее. Но ключевая ставка вряд ли поднимется выше 10% годовых.Cмелый шаг Банка России по повышению ключевой ставки на 100 базисных пунктов, вероятно, поддержит слабеющую российскую валюту и снизит рост кредитования.

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