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Челябинцы смогут бесплатно показать свои родинки врачам

Челябинцы смогут бесплатно показать свои родинки врачам

Рассказываем, в каких поликлиниках дерматологи проведут свою акцию.В поликлиниках Челябинска можно будет пройти бесплатный осмотр родинок.

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