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Много ем и ругаюсь: дальневосточники назвали вредные привычки, возникающие из-за стресса

Много ем и ругаюсь: дальневосточники назвали вредные привычки, возникающие из-за стресса

Практически каждый житель Дальнего Востока (96%) хоть однажды испытывал чувство тревоги. Образовательная платформа Skillbox (12+) совместно с командой исследований VK (12+) провели опрос*, как люди справляются со стрессом и какие последствия тревога оказывает на их жизнь, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на платформу.

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