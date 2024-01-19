Китай может впервые стать мировым лидером по экспорту автомобилей

Китай по итогам 2023 года может впервые стать мировым лидером по экспорту автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобиня.
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