Офицер Марочко: российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Российские военнослужащие улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочкона своей странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на собственные источники.
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