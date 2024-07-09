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Офицер Марочко: российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Офицер Марочко: российские войска улучшили положение на Купянском направлении

Российские военнослужащие улучшили положение на Купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочкона своей странице в социальной сети «ВКонтакте», ссылаясь на собственные источники.

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