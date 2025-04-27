В квартире учителя нашли сотни замученных животных, дело хотят замять. Доктор юридических наук знала, что творится в квартире, но молчала

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Опять замануха! Кто что понял с этой вопящей статьи? Кроме того, что доктор наук и её псих сын взбудоражили весь Нижний Новгород. Кстати в университете не учителя, а преподаватели преподают. Видно , что статейку тиснул оголодавший и туповатый сотрудник сайта. Кушать хочется, двор мести не хочется.
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1 д.
Eduard
На нем опыт поставьте,хвос Андрею пришейте!
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20 час.
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