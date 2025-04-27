В квартире учителя нашли сотни замученных животных, дело хотят замять. Доктор юридических наук знала, что творится в квартире, но молчала

АС

Анатолий Страшко

Опять замануха! Кто что понял с этой вопящей статьи? Кроме того, что доктор наук и её псих сын взбудоражили весь Нижний Новгород. Кстати в университете не учителя, а преподаватели преподают. Видно , что статейку тиснул оголодавший и туповатый сотрудник сайта. Кушать хочется, двор мести не хочется.