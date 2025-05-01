Европейцы все чаще покупают недвижимость в Калининградской области, а некоторые перевозят и свой бизнес регион, — эксперт Ирэн ОрлонскаяЖители Германии начали активно вкладывать средства в недвижимость в Калининградской области и перемещать свои бизнесы в этот российский регион.
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