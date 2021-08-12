TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы взвешивали данные, которые показали более сильный, чем ожидалось, скачок цен производителей в США в июле и продолжающееся снижение числОсновные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы взвешивали данные, которые показали более сильный, чем ожидалось, скачок цен производителей в США в июле и продолжающееся снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице.

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