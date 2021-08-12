Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе

Основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы взвешивали данные, которые показали более сильный, чем ожидалось, скачок цен производителей в США в июле и продолжающееся снижение числОсновные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы взвешивали данные, которые показали более сильный, чем ожидалось, скачок цен производителей в США в июле и продолжающееся снижение числа еженедельных обращений за пособием по безработице.